"Портовый Альянс" увеличил экспорт угля на 13% в 2026 году

"Портовый Альянс" в первой половине 2026 года увеличил экспорт угля на 13%, достигнув 17 млн тонн. Китай остается ключевым покупателем, хотя его доля снизилась, тогда как экспорт в Индию и Южную Корею вырос.
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