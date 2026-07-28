Zero Hedge
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Zero Hedge

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US Home Prices Unexpectedly Jumped In May; Chicago Leading, Vegas Lagging

US Home Prices Unexpectedly Jumped In May; Chicago Leading, Vegas Lagging

US Home Prices Unexpectedly Jumped In May; Chicago Leading, Vegas Lagging Having declined for three straight months, US home prices in America's 20 largest cities was expected to rise very marginally (+0.

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