Если завтра война? Если завтра в поход?

Именно в предвоенный период и появляется этот этнос – нерадивых чиновников, горе – управленцев, рапортовавших в верха о небывалых показателях (небывалых, потому что их не было), по результатам которых и строился аналитический прогноз на пятилетку о мощности экономики государства, его армии и флота.