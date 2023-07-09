Закон и Порядок

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Если завтра война? Если завтра в поход?

Если завтра война? Если завтра в поход?

Именно в предвоенный период и появляется этот этнос – нерадивых чиновников, горе – управленцев, рапортовавших в верха о небывалых показателях (небывалых, потому что их не было), по результатам которых и строился аналитический прогноз на пятилетку о мощности экономики государства, его армии и флота.

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Комментарии
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Евгений Акимов
Этот &quot;этнос&quot; отдельная ветвь хомосапиенс, он не появляется. он вечен.
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