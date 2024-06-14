Воспитанники социально-реабилитационного центра побывали на встрече с матерью участника СВО – А.Г. Панфиловой, состоявшейся в Новоаннинском историко-краеведческом музее.
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Воспитанники социально-реабилитационного центра побывали на встрече с матерью участника СВО – А.Г. Панфиловой, состоявшейся в Новоаннинском историко-краеведческом музее.