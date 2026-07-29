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"Опять просит милостыню": австрийцев утомили бесконечные хотелки Зеленского

"Опять просит милостыню": австрийцев утомили бесконечные хотелки Зеленского

Создание собственного производства должно в долгосрочной перспективе повысить независимость Киева. Однако этот процесс займет несколько месяцев, а количество производимых ракет вряд ли сможет покрыть потребности.

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