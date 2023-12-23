"Роскосмос": орбиту МКС скорректировали при подготовке к старту "Союза МС-25"

Российские специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24" при подготовки к выведению на орбиту грузового космического корабля "Союз МС-25" и посадке спускаемого аппарата "Союза МС-24".
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