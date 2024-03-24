После ночной атаки на Севастополь, губернатор отключил комментарии

Михаил Развожаев дал ей оценку как самой массированной за последнее время. В ночь на 24 марта губернатор сообщил о гибели 65-летнего мужчины, убитого осколком ракеты и 4 пострадавших с поверхностными ранами и ранениями.
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