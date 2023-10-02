Кадыров сообщил, о чем рассказывают пленные солдаты ВСУ

Каждая партия новых украинских военнопленных постоянно рассказывает о том, что командование отправляет их прямо на позиции ВС РФ, заявляя, что «там никого нет».
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