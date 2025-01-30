Зеленский сделал новое истеричное заявление о Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский© Фото : Офис президента Украины 9026 прочтений Вчера Владимир Зеленский в резком тоне набросился на премьера Словакии Роберта Фицо из-за его нежелания покупать дорогой газ у США и стремления поддерживать отношения с Россией.