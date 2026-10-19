В сентябре 2026 года мэр Липецка Михаил Щербаков занял 13 место, а председатель горсовета Евгения Фрай — 24 место в медиарейтинге столиц ЦФО от «Медиалогии».
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