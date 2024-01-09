Киркоров передаст гонорар за "Новогоднюю маску" пострадавшим белгородцам

По словам певца, он сам принял это решение Российский певец Филипп Киркоров, засветившийся на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, заявил о том, что передаст гонорар за участие в шоу "Новогодняя маска" пострадавшим от обстрелов в Белгороде.