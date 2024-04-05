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Вести Севастополь

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Исследовательскому центру «Морской гидрофизический институт РАН» исполняется 95

Исследовательскому центру «Морской гидрофизический институт РАН» исполняется 95

10 апреля 2024 года Федеральному исследовательскому центру «Морской гидрофизический институт РАН» исполняется 95 лет! Его история началась в далеком 1929 году, когда академик Василий Владимирович Шулейкин основал первую в СССР Гидрофизическую станцию на берегу Черного моря в поселке Кацивели.

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