10 апреля 2024 года Федеральному исследовательскому центру «Морской гидрофизический институт РАН» исполняется 95 лет! Его история началась в далеком 1929 году, когда академик Василий Владимирович Шулейкин основал первую в СССР Гидрофизическую станцию на берегу Черного моря в поселке Кацивели.