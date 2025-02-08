❗️ В Симферополе пьяный «ревнивец» убил шампуром соседа 40-летний подозреваемый в ночь на 6 февраля начал конфликт с соседом по лестничной клетке.
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❗️ В Симферополе пьяный «ревнивец» убил шампуром соседа 40-летний подозреваемый в ночь на 6 февраля начал конфликт с соседом по лестничной клетке.