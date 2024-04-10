Украину всю ночь трясло от страха и взрывов: Карта специальной военной операции на Украине на 10 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ темные часы на Украине раздались звуки войны: сирены, взрывы и свет от огней, охватывающих военные объекты.
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