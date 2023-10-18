Для школьников из Хорошёвского открылась регистрация на ЕГЭ

Для школьников из Хорошёвского, а также других районов столицы открылась регистрация на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ), едином государственном экзамене (ЕГЭ), итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году.