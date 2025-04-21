Ледоход на Оби этой весной начнется к середине мая

В 2025 году ледоход на оби в ЯНАо ачнется примерно тогда же, что и в прошлом году. Об этом сообщил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин в пресс-центре «Север-Пресса».