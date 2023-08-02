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В Иркутской области пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц

В Иркутской области пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц

Самолет «Airbus А320», следовавший рейсом «Иркутск-Якутск», на взлете столкнулся со стаей птиц. Об этом 2 августа сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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