В Иркутской области пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц

Самолет «Airbus А320», следовавший рейсом «Иркутск-Якутск», на взлете столкнулся со стаей птиц. Об этом 2 августа сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Самолет «Airbus А320», следовавший рейсом «Иркутск-Якутск», на взлете столкнулся со стаей птиц. Об этом 2 августа сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
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