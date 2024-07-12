Суд арестовал чиновников Ивановской области Эрмиш и Зобнина

Двух зампредов правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина задержали в регионе. Причина задержания — превышение должностных полномочий, им грозит два месяца заключения под стражу, сообщили в прокуратуре региона.
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