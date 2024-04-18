Удобные рецепты выпечки из предварительно замороженных заготовок. Печенье, рулетики и даже пирог!

Когда у меня с утра приключается бодрый боевой настрой, и в добавок имеется небольшой излишек времени, я занимаюсь заготовками полуфабрикатов для домашней выпечки, Это настоящая палочка выручалочка, всегда помогающая в дни цейтнота.
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