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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Удобные рецепты выпечки из предварительно замороженных заготовок. Печенье, рулетики и даже пирог!

Когда у меня с утра приключается бодрый боевой настрой, и в добавок имеется небольшой излишек времени, я занимаюсь заготовками полуфабрикатов для домашней выпечки, Это настоящая палочка выручалочка, всегда помогающая в дни цейтнота.

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