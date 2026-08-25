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Царьград

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Кардиолог Алексей Утин призвал контролировать здоровье с юности

Кардиолог Алексей Утин призвал контролировать здоровье с юности

Кардиолог Алексей Утин рассказал о важности мониторинга здоровья с раннего возраста. В интервью он отметил, что сердечно-сосудистые заболевания могут развиваться без симптомов и давать проявления уже в 20-25 лет, подчеркивая необходимость ранней профилактики.

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