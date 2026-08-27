НАБУ пытается сломать механизм освобождения людей Зеленского

Почему НАБУ считает историю с залогом для Галущенко центральным эпизодом дела? Как именно Мудрая и ее окружение собрали 150 миллионов гривен? Какие банки и чиновники оказались вовлечены в проводку средств? И станет ли дело Мудрой поворотным в противостоянии НАБУ и Офиса президента? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.