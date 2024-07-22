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Верховный суд России оставил без изменений последний приговор Алексею Навальному

Верховный суд России оставил без изменений последний приговор Алексею Навальному

Верховный суд России оставил без изменений последний приговор Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

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