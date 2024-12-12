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Учёные выяснили, каким на самом деле был перешеек между Сибирью и Аляской

Учёные выяснили, каким на самом деле был перешеек между Сибирью и Аляской

Когда-то мамонты ходили между Евразией и Америкой по сухопутному "мосту"Группа исследователей из Университета Аляски представила результаты уникального исследования, которое может разбить общепринятую теорию о природе Берингова перешейка, сообщает издание Live Science.

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