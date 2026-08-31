Не школа олимпийского резерва, а тотализатор: Дети плотно сидят на ставках

Не школа олимпийского резерва, а тотализатор для детей: Дети плотно сидят на ставках. Бывший игрок молодёжной сборной России по футболу Кирилл Боженов рассказал, как во время учёбы пристрастился к азартным играм, что стоило ему спортивной карьеры.