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Царьград

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Не школа олимпийского резерва, а тотализатор: Дети плотно сидят на ставках

Не школа олимпийского резерва, а тотализатор: Дети плотно сидят на ставках

Не школа олимпийского резерва, а тотализатор для детей: Дети плотно сидят на ставках. Бывший игрок молодёжной сборной России по футболу Кирилл Боженов рассказал, как во время учёбы пристрастился к азартным играм, что стоило ему спортивной карьеры.

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