Режиссер “Дэдпула 2” и “Джона Уика” может возглавить новый “Мир Юрского пери...

Режиссер “Дэдпула 2” и “Джона Уика” может возглавить новый “Мир Юрского периода”Всего через пару недель после того, как мы узнали, что Universal работает над новым фильмом “Мир Юрского периода”, у нас появилась идея, кто может стать его режиссером, а также официальная дата выхода.