Главы Минфина и ЦБ РФ не приехали на встречи МВФ и ВБ из-за невыдачи виз

Как рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, главы делегации Минфина и ЦБ РФ — заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый зампред Банка России Владимир Чистюхин — не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США при выдаче виз.
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