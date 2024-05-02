Главы Минфина и ЦБ РФ не приехали на встречи МВФ и ВБ из-за невыдачи виз

Как рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, главы делегации Минфина и ЦБ РФ — заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый зампред Банка России Владимир Чистюхин — не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США при выдаче виз.