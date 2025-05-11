Инструмент врага: В Раде снова заговорили о запрете Telegram на Украине

Мессенджер Telegram — вражеский инструмент для Украины. Такое заявление сделал руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп «Слуги народа» Никита Потураев во время интервью.
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