Петербург собрал 10 тысяч бизнесменов на форуме в «Экспофоруме»

В Петербурге открылся «Мой Бизнес FORUM 2026», который впервые принимает площадка «Экспофорума». В течение двух дней мероприятие, как рассчитывают организаторы, посетят свыше 10 тысяч участников из 200 российских городов и 13 дружественных государств.