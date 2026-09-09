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Царьград

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Петербург собрал 10 тысяч бизнесменов на форуме в «Экспофоруме»

Петербург собрал 10 тысяч бизнесменов на форуме в «Экспофоруме»

В Петербурге открылся «Мой Бизнес FORUM 2026», который впервые принимает площадка «Экспофорума». В течение двух дней мероприятие, как рассчитывают организаторы, посетят свыше 10 тысяч участников из 200 российских городов и 13 дружественных государств.

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