Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова ответила Сунаку на слова о «ядерной эскалации» из-за России

Захарова ответила Сунаку на слова о «ядерной эскалации» из-за России

Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака являются «отчаянной ложью», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявление о поведении Владимира Путина, которое привело к опасной ядерной эскалации впервые с времен Карибского кризиса 1962 года.

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Комментарии
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федор
Что слушать этого пенджаповского раба и полупидора!!!!!
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13 час.

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