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Биологической угроза и это не коронавирус

Биологической угроза и это не коронавирус

Борщевик – несколько десятилетий назад это слово было мало кому знакомо. Что могло угрожать ребёнку в средней полосе СССР/России, когда он просто бегал по полю или по берегу реки? Самыми страшными растениями в этом плане были крапива и татарник колючий, но фактически какой-то угрозы жизни и здоровью они не представляли Крапива и татарник колючий – самые страшные растения времён нашего детства Нельзя сказать, что борщевика не было в эпоху позднего СССР, но большая часть населения чаще всего с ним не сталкивалась.

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