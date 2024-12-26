❗️ФСБ установила жителя Москвы, передававшего спецслужбам Украины сведения о высокопоставленных российских военных и членах их семей.
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❗️ФСБ установила жителя Москвы, передававшего спецслужбам Украины сведения о высокопоставленных российских военных и членах их семей.
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