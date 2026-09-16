Россияне стали реже обращаться в турагентства

Россияне этим летом стали реже покупать туры через турагентства. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков, с июня по август число чеков сократилось на 12% по сравнению с прошлым годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России вырастут...
- ИМ В Госдуме заявили...
- Пассажиры такси м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым