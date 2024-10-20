Работу «Волонтерской роты» Петербурга отметили на федеральном уровне

Участникам вручили благодарственные письма президента России Сегодня петербургское отделение молодежного движения «Волонтерская Рота» празднует свой шестой день рождения, сообщает его официальный Телеграм-канал.
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