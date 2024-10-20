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Петербургский дневник

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Работу «Волонтерской роты» Петербурга отметили на федеральном уровне

Работу «Волонтерской роты» Петербурга отметили на федеральном уровне

Участникам вручили благодарственные письма президента России Сегодня петербургское отделение молодежного движения «Волонтерская Рота» празднует свой шестой день рождения, сообщает его официальный Телеграм-канал.

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