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Неординарные газовые новости

4 подписчика

Северный поток снова хороший. Достаточно было дождаться дорогого газа

Северный поток снова хороший. Достаточно было дождаться дорогого газа

Газ по 941 доллару. И тут в Германии вспомнили, что у них была труба У дорогого природного газа обнаружилось полезное медицинское свойство.

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