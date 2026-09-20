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‼️🇩🇪"Это катастрофа": пророссийская АдГ лидирует, а правящая партия ХДС не

‼️🇩🇪"Это катастрофа": пророссийская АдГ лидирует, а правящая партия ХДС не набирает и 5%, - канцлер Мерц ▪️Мерц назвал катастрофой для своей партии ХДС результаты выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании.

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