‼️🇩🇪"Это катастрофа": пророссийская АдГ лидирует, а правящая партия ХДС не набирает и 5%, - канцлер Мерц ▪️Мерц назвал катастрофой для своей партии ХДС результаты выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании.