С 23 сентября иранские авиакомпании будут «закрыты по всему миру» из-за санкций США, заявил глава Минфина Скотт Бессент.
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Реальность такова, что США продолжают управлять Миром! С 23 сентября закрывают небо Ирану-так они решили. А что БРИГС-да ничего это чисто экономическое содружество и многие в нём сами боятся США!