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Аргументы недели

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Санкции США против Ирана: с 23 сентября иранская авиация окажется вне мирового воздушного пространства

Санкции США против Ирана: с 23 сентября иранская авиация окажется вне мирового воздушного пространства

С 23 сентября иранские авиакомпании будут «закрыты по всему миру» из-за санкций США, заявил глава Минфина Скотт Бессент.

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