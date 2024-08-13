Начальник войск РХБЗ Кириллов: у Киева есть «грязная бомба»

МОСКВА, 13 августа, ФедералПресс. В распоряжении Киева имеется «грязная бомба». Такое предположение сделал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии