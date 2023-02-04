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Скончался Джордж Р. Робертсон, известный по фильму «Полицейская академия»

Скончался Джордж Р. Робертсон, известный по фильму «Полицейская академия»

Голливудский актер и сценарист скончался в Канаде в возрасте 89 лет, сообщает Deadline. Семья актера утверждает, что он умер 29 января 2023 года в Центре медицинских наук Саннибрук, расположенном в Торонто.

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