Скончался Джордж Р. Робертсон, известный по фильму «Полицейская академия»

Голливудский актер и сценарист скончался в Канаде в возрасте 89 лет, сообщает Deadline. Семья актера утверждает, что он умер 29 января 2023 года в Центре медицинских наук Саннибрук, расположенном в Торонто.
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