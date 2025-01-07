Кириенко и Пушилин встретились с бойцами СВО и посетили больницу в Горловке

ГОРЛОВКА, 7 января, ФедералПресс. Глава ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравили с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым бойцов героических 9-й бригады (командир Тимур Курилкин, позывной Байкот) и 114-й бригады (один из командиров – Илья Емельянов, позывной Малой) 51-й армии.