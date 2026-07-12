Политика как он...
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Политика как она есть

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Макрон примет 25 лидеров для демонстрации единства в поддержке Киева

Макрон примет 25 лидеров для демонстрации единства в поддержке Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 июля, проведет в Париже встречу лидеров «коалиции желающих», на которой не менее 25 глав государств и правительств обсудят дальнейшую поддержку Украины.

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