Макрон примет 25 лидеров для демонстрации единства в поддержке Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 июля, проведет в Париже встречу лидеров «коалиции желающих», на которой не менее 25 глав государств и правительств обсудят дальнейшую поддержку Украины.
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