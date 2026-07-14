Армия России поразила склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Армия России нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны. Военные РФ атаковали склад с боеприпасами, который был расположен в детской музыкальной школе в городе Белополье в Сумской области.
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