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Пятый канал

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Армия России поразила склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Армия России поразила склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Армия России нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны. Военные РФ атаковали склад с боеприпасами, который был расположен в детской музыкальной школе в городе Белополье в Сумской области.

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