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Россиянка лишилась отпуска в ОАЭ из-за ошибки МВД и получила 300 тысяч рублей

Россиянка лишилась отпуска в ОАЭ из-за ошибки МВД и получила 300 тысяч рублей

Россиянка лишилась отпуска в ОАЭ по вине МВД и отсудила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom. Жительница Ростова-на-Дону в 2024 году получила новый биометрический паспорт и не заметила в нем одной ошибки.

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