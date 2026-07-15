Россиянка лишилась отпуска в ОАЭ из-за ошибки МВД и получила 300 тысяч рублей

Россиянка лишилась отпуска в ОАЭ по вине МВД и отсудила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom. Жительница Ростова-на-Дону в 2024 году получила новый биометрический паспорт и не заметила в нем одной ошибки.