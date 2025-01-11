Над горящим Лос-Анджелесом заметили НЛО В интернете распространилось множество записей, на которых НЛО пролетает над горящим Лос-Анджелесом.
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Над горящим Лос-Анджелесом заметили НЛО В интернете распространилось множество записей, на которых НЛО пролетает над горящим Лос-Анджелесом.