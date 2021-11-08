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Новые откровения от украинских философов

Новые откровения от украинских философов

автор - Дилетант о политике В моей любимой стране, оказывается, есть философы.

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Алексей
Да где же нам столько свиней набрать и буряка на самогон, чтоб при коммунизме они жили.............
Алексей
Да где же нам столько свиней набрать и буряка на самогон, чтоб при коммунизме они жили.............
wlad2919
странно, но когда пишут об экономике, то сами законы экономики этим писателям не известны.

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