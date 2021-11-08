Новые откровения от украинских философов

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаНовые откровения от украинских философов автор - Дилетант о политике В моей любимой стране, оказывается, есть философы.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексейДа где же нам столько свиней набрать и буряка на самогон, чтоб при коммунизме они жили.............АлексейДа где же нам столько свиней набрать и буряка на самогон, чтоб при коммунизме они жили.............wlad2919странно, но когда пишут об экономике, то сами законы экономики этим писателям не известны.Комментировать
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