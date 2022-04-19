Впервые в штабе ВВО состоялась видеоконференция по подготовке совместного российско-вьетнамского учения

Впервые в штабе ВВО состоялась видеоконференция по подготовке совместного российско-вьетнамского учения

В ходе переговоров российская и вьетнамская стороны согласовали тематику предстоящих военных учений, уточнили сроки и место их проведения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх