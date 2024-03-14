Производитель Marlboro хочет продать бумаги AB InBev на сумму более $2 млрд

Производитель Marlboro хочет продать бумаги AB InBev на сумму более $2 млрдТабачная компания Altria (производитель сигарет Marlboro) планирует продать часть принадлежащих ей бумаг AB InBev на сумму более 2 млрд долларов, для того чтобы профинансировать выкуп собственных акций, передает Bloomberg.