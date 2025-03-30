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Дмитриев: РФ и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам

Дмитриев: РФ и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам

Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам (РЗМ). Об этом газете "Известия" рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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