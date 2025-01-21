"Охотник на маньяков" вывел на чистую воду депутата. Потому что не надо было врать

ЭПГ и всю черноту выгонять и выкидывать из России.

Сергей Киселев

Перепроверить всех, получивших паспорта "Россиян"..Лишить депутатского мандата этого Федорова и др, подобных "защитников" приезжих, а не своих, депутатов! Это ВРАГИ России и Россиян!