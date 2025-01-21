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  • ММ
    Что далеко ходить, замов Шойгу арестовали, а сам Шойгу вроде и ни при чём... Ничего не напоминает?Охота на Чубайса:...
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"Охотник на маньяков" вывел на чистую воду депутата. Потому что не надо было врать

"Охотник на маньяков" вывел на чистую воду депутата. Потому что не надо было врать

Царьград Коллаж Царьграда "Охотник на маньяков" вывел на чистую воду депутата. Потому что не надо было врать.

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Комментарии
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Владимир Тимошков
ЭПГ и всю черноту выгонять и выкидывать из России.
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3 час.
Сергей Киселев
Перепроверить  всех,  получивших  паспорта  &quot;Россиян&quot;..Лишить депутатского  мандата  этого  Федорова и  др, подобных &quot;защитников&quot; приезжих, а  не  своих,  депутатов!  Это  ВРАГИ  России и  Россиян!
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2 час.

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