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yel

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С россиян будут брать до 5 тысяч рублей за заявки на госуслуги

Россияне смогут за плату подавать заявления на госуслуги и получать готовые документы через «Почту России» и МФЦ.

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