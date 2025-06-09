В аэропорту Пулково 20 рейсов отменены

В санкт-петербургском аэропорту Пулково 20 рейсов отменены, еще один задерживается. Не улетят самолеты в понедельник в Москву, Челябинск, Калининград, Казань, Энфиду-Хаммамет, Мурманск и Ош, выполняемые «Аэрофлотом», Express Air, Smartavia, «Уральскими авиалиниями», Nordwind Airlines и «Белавиа».