В аэропорту Пулково 20 рейсов отменены

В санкт-петербургском аэропорту Пулково 20 рейсов отменены, еще один задерживается. Не улетят самолеты в понедельник в Москву, Челябинск, Калининград, Казань, Энфиду-Хаммамет, Мурманск и Ош, выполняемые «Аэрофлотом», Express Air, Smartavia, «Уральскими авиалиниями», Nordwind Airlines и «Белавиа».
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