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  • petrabramovichg
    Это даже не помойка, а чудовищный вражий план по управлению мозгами людей! Подскажите кто придумал "блох в свитере" п...Знаменитости, кот...
  • Лариса Голубицкая
    Кого то арестовывают,задерживают и тишина.Помешались суки на деньгах.Задержан очередно...
  • Семен Демин
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В аэропорту Пулково 20 рейсов отменены

В аэропорту Пулково 20 рейсов отменены

В санкт-петербургском аэропорту Пулково 20 рейсов отменены, еще один задерживается.  Не улетят самолеты в понедельник в Москву, Челябинск, Калининград, Казань, Энфиду-Хаммамет, Мурманск и Ош, выполняемые «Аэрофлотом», Express Air, Smartavia, «Уральскими авиалиниями», Nordwind Airlines и «Белавиа».

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